Сьогоднішня ціна Ibiza Final Boss

Поточна ціна Ibiza Final Boss (BOSS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOSS до USD становить $ 0 за BOSS.

Ibiza Final Boss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 96 391, з циркуляційною пропозицією у 930,27M BOSS. Протягом останніх 24 годин BOSS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,217811, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOSS змінився на +0,26% за останню годину та на +0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 240,36.

Ринкова інформація щодо Ibiza Final Boss (BOSS)

Ринкова капіталізація $ 96,39K$ 96,39K $ 96,39K Обсяг (за 24 год) $ 240,36$ 240,36 $ 240,36 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,39K$ 96,39K $ 96,39K Циркуляційне постачання 930,27M 930,27M 930,27M Загальна пропозиція 930 266 119,828357 930 266 119,828357 930 266 119,828357

Поточна ринкова капіталізація Ibiza Final Boss — $ 96,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 240,36. Циркуляційна пропозиція BOSS — 930,27M, зі загальною пропозицією 930266119.828357. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,39K.