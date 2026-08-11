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Поточна ціна Ibiza Final Boss сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOSS становить 96 391 USD. Відстежуйте оновлення цін BOSS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Ibiza Final Boss сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOSS становить 96 391 USD. Відстежуйте оновлення цін BOSS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Ibiza Final Boss (BOSS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BOSS до USD:

$0,00010339
$0,00010339$0,00010339
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ibiza Final Boss (BOSS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:28:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Ibiza Final Boss

Поточна ціна Ibiza Final Boss (BOSS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOSS до USD становить $ 0 за BOSS.

Ibiza Final Boss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 96 391, з циркуляційною пропозицією у 930,27M BOSS. Протягом останніх 24 годин BOSS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,217811, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOSS змінився на +0,26% за останню годину та на +0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 240,36.

Ринкова інформація щодо Ibiza Final Boss (BOSS)

$ 96,39K
$ 96,39K$ 96,39K

$ 240,36
$ 240,36$ 240,36

$ 96,39K
$ 96,39K$ 96,39K

930,27M
930,27M 930,27M

930 266 119,828357
930 266 119,828357 930 266 119,828357

Поточна ринкова капіталізація Ibiza Final Boss — $ 96,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 240,36. Циркуляційна пропозиція BOSS — 930,27M, зі загальною пропозицією 930266119.828357. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,39K.

Історія ціни Ibiza Final Boss у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,217811
$ 0,217811$ 0,217811

$ 0
$ 0$ 0

+0,26%

-1,60%

+0,44%

+0,44%

Історія ціни Ibiza Final Boss (BOSS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ibiza Final Boss до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ibiza Final Boss до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ibiza Final Boss до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ibiza Final Boss до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,60%
30 днів$ 0-9,13%
60 днів$ 0-31,63%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Ibiza Final Boss

Прогноз ціни Ibiza Final Boss (BOSS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BOSS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Ibiza Final Boss (BOSS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Ibiza Final Boss потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Ibiza Final Boss у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BOSS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Ibiza Final Boss.

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Ресурс Ibiza Final Boss (BOSS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BONK.fun EcosystemMemeSolana Ecosystem

Про Ibiza Final Boss

Яка зараз ціна Ibiza Final Boss?

Ibiza Final Boss коштує ₴, сьогодні змінивши на -1.60%.

Наскільки швидко росте спільнота BOSS?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Ibiza Final Boss?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Solana Ecosystem,Meme,BONK.fun Ecosystem. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі BOSS сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як BOSS порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴9.60020801718897600000, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 930266119.828357 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Ibiza Final Boss

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:28:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ibiza Final Boss (BOSS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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