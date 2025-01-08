Ціна iBitHub (IBH)
Поточна ціна iBitHub (IBH) сьогодні становить 0.00685536 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IBH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iBitHub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.26 USD
- зміна ціни iBitHub протягом дня — +11.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iBitHub до USD становила $ +0.00071484.
За останні 30 днів зміна ціни iBitHub до USD становила $ +0.0028765844.
За останні 60 днів зміна ціни iBitHub до USD становила $ +0.0063015470.
За останні 90 днів зміна ціни iBitHub до USD становила $ +0.003120116686166228.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00071484
|+11.64%
|30 днів
|$ +0.0028765844
|+41.96%
|60 днів
|$ +0.0063015470
|+91.92%
|90 днів
|$ +0.003120116686166228
|+83.53%
Останній аналіз цін iBitHub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+11.64%
+20.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iBitHub (IBH) has been cloned from LiteCoin (LTC)
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