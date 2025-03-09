Ціна IBC Bridged USDT (USDT)
Поточна ціна IBC Bridged USDT (USDT) сьогодні становить 0.999506 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IBC Bridged USDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 545.39K USD
- зміна ціни IBC Bridged USDT протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IBC Bridged USDT до USD становила $ -0.0022697524591549.
За останні 30 днів зміна ціни IBC Bridged USDT до USD становила $ +0.0182699701.
За останні 60 днів зміна ціни IBC Bridged USDT до USD становила $ -0.0024771756.
За останні 90 днів зміна ціни IBC Bridged USDT до USD становила $ -0.0021210683030026.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0022697524591549
|-0.22%
|30 днів
|$ +0.0182699701
|+1.83%
|60 днів
|$ -0.0024771756
|-0.24%
|90 днів
|$ -0.0021210683030026
|-0.21%
Останній аналіз цін IBC Bridged USDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-0.22%
+0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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