Сьогоднішня ціна IBC Bridged USDT (USDT)

Поточна ціна IBC Bridged USDT (USDT) сьогодні становить 0.999506 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IBC Bridged USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 545.39K USD

- зміна ціни IBC Bridged USDT протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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