Ціна IAzuki (IAZUKI)
Поточна ціна IAzuki (IAZUKI) сьогодні становить 3.76 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IAZUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IAzuki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.13 USD
- зміна ціни IAzuki протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IAzuki до USD становила $ +0.00604341.
За останні 30 днів зміна ціни IAzuki до USD становила $ +1.5853915920.
За останні 60 днів зміна ціни IAzuki до USD становила $ +6.4969784480.
За останні 90 днів зміна ціни IAzuki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00604341
|+0.16%
|30 днів
|$ +1.5853915920
|+42.16%
|60 днів
|$ +6.4969784480
|+172.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IAzuki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.16%
+5.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: Azuki. Azuki starts with a collection of 10,000 avatars that give you membership access to The Garden: a corner of the internet where artists, builders, and web3 enthusiasts meet to create a decentralized future. Azuki holders receive access to exclusive drops, experiences, and more. In the future, Gate.io plans to support even more top-tier NFT's, so let's see!
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