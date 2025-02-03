Сьогоднішня ціна IAMAI (IAMAI)

Поточна ціна IAMAI (IAMAI) сьогодні становить 0.00068066 USD з ринковою капіталізацією $ 680.66K USD. Ціна IAMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IAMAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.41K USD

- зміна ціни IAMAI протягом дня — -21.39%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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