Ціна iAI Token (IAI)
Поточна ціна iAI Token (IAI) сьогодні становить 0.04935622 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iAI Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.03K USD
- зміна ціни iAI Token протягом дня — +0.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iAI Token до USD становила $ +0.00039566.
За останні 30 днів зміна ціни iAI Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни iAI Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни iAI Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00039566
|+0.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iAI Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.56%
+0.81%
-4.80%
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