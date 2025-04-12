Сьогоднішня ціна iAI Token (IAI)

Поточна ціна iAI Token (IAI) сьогодні становить 0.04935622 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iAI Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.03K USD

- зміна ціни iAI Token протягом дня — +0.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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