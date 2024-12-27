Сьогоднішня ціна Iagon (IAG)

Поточна ціна Iagon (IAG) сьогодні становить 0.266146 USD з ринковою капіталізацією $ 99.70M USD. Ціна IAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Iagon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.77K USD

- зміна ціни Iagon протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 376.02M USD

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