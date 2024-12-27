Ціна Iagon (IAG)
Поточна ціна Iagon (IAG) сьогодні становить 0.266146 USD з ринковою капіталізацією $ 99.70M USD. Ціна IAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Iagon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.77K USD
- зміна ціни Iagon протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 376.02M USD
Отримуйте оновлення цін IAG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IAG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iagon до USD становила $ +0.00031929.
За останні 30 днів зміна ціни Iagon до USD становила $ -0.0557524769.
За останні 60 днів зміна ціни Iagon до USD становила $ +0.2670378286.
За останні 90 днів зміна ціни Iagon до USD становила $ +0.14874784038487084.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00031929
|+0.12%
|30 днів
|$ -0.0557524769
|-20.94%
|60 днів
|$ +0.2670378286
|+100.34%
|90 днів
|$ +0.14874784038487084
|+126.70%
Останній аналіз цін Iagon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+0.12%
+10.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IAG до AUD
A$0.4258336
|1 IAG до GBP
￡0.21025534
|1 IAG до EUR
€0.2528387
|1 IAG до USD
$0.266146
|1 IAG до MYR
RM1.18967262
|1 IAG до TRY
₺9.37366212
|1 IAG до JPY
¥41.97654712
|1 IAG до RUB
₽28.04380402
|1 IAG до INR
₹22.76346738
|1 IAG до IDR
Rp4,292.67681838
|1 IAG до PHP
₱15.48703574
|1 IAG до EGP
￡E.13.53618556
|1 IAG до BRL
R$1.64478228
|1 IAG до CAD
C$0.38325024
|1 IAG до BDT
৳31.7512178
|1 IAG до NGN
₦411.98868508
|1 IAG до UAH
₴11.14087156
|1 IAG до VES
Bs13.573446
|1 IAG до PKR
Rs73.96995778
|1 IAG до KZT
₸137.68531018
|1 IAG до THB
฿9.04097962
|1 IAG до TWD
NT$8.7428961
|1 IAG до CHF
Fr0.2395314
|1 IAG до HKD
HK$2.06529296
|1 IAG до MAD
.د.م2.67742876