Актуальна ціна iAero Protocol LIQ сьогодні становить 0,108954 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIQ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIQ на MEXC вже зараз.

Логотип iAero Protocol LIQ

Ціна iAero Protocol LIQ (LIQ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LIQ до USD:

$0,108954
$0,108954
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни iAero Protocol LIQ (LIQ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:18:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,115556
$ 0,115556

$ 0,107506
$ 0,107506

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна iAero Protocol LIQ (LIQ) становить $0,108954. За останні 24 години LIQ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIQ становить $ 0,115556, тоді як його історичний мінімум — $ 0,107506.

Що стосується короткострокових результатів, то LIQ змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо iAero Protocol LIQ (LIQ)

$ 1,10M
$ 1,10M

--
----

$ 3,23M
$ 3,23M

10,16M
10,16M

29 671 274,37954033
29 671 274,37954033

Поточна ринкова капіталізація iAero Protocol LIQ — $ 1,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIQ — 10,16M, зі загальною пропозицією 29671274.37954033. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,23M.

Історія ціни iAero Protocol LIQ (LIQ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iAero Protocol LIQ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни iAero Protocol LIQ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни iAero Protocol LIQ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни iAero Protocol LIQ до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс iAero Protocol LIQ (LIQ)

Прогноз ціни iAero Protocol LIQ (USD)

Скільки коштуватиме iAero Protocol LIQ (LIQ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів iAero Protocol LIQ (LIQ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо iAero Protocol LIQ.

Перегляньте прогноз ціни iAero Protocol LIQ вже зараз!

LIQ до місцевих валют

Токеноміка iAero Protocol LIQ (LIQ)

Розуміння токеноміки iAero Protocol LIQ (LIQ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LIQ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про iAero Protocol LIQ (LIQ)

Скільки сьогодні коштує iAero Protocol LIQ (LIQ)?
Актуальна ціна LIQ у USD становить 0,108954 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LIQ до USD?
Поточна ціна LIQ до USD — $ 0,108954. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація iAero Protocol LIQ?
Ринкова капіталізація LIQ — $ 1,10M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LIQ?
Циркуляційна пропозиція LIQ — 10,16M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LIQ?
LIQ досяг історичної максимальної ціни у 0,115556 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LIQ?
Історична мінімальна ціна LIQ становила 0,107506 USD.
Який обсяг торгівлі LIQ?
Актуальний обсяг торгівлі LIQ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LIQ цього року?
LIQ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LIQ для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:18:21 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.