Інформація щодо ціни iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,115556$ 0,115556 $ 0,115556 Найнижча ціна $ 0,107506$ 0,107506 $ 0,107506 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна iAero Protocol LIQ (LIQ) становить $0,108954. За останні 24 години LIQ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIQ становить $ 0,115556, тоді як його історичний мінімум — $ 0,107506.

Що стосується короткострокових результатів, то LIQ змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо iAero Protocol LIQ (LIQ)

Ринкова капіталізація $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,23M$ 3,23M $ 3,23M Циркуляційне постачання 10,16M 10,16M 10,16M Загальна пропозиція 29 671 274,37954033 29 671 274,37954033 29 671 274,37954033

Поточна ринкова капіталізація iAero Protocol LIQ — $ 1,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIQ — 10,16M, зі загальною пропозицією 29671274.37954033. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,23M.