Яка зараз ринкова ціна iAero?

iAero оцінюється в ₴14.6054295154181280000, зі зміною --% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має IAERO?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення IAERO у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний iAero у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість IAERO?

Обігова кількість становить 5578457.708145465, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для iAero?

iAero згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як IAERO виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Liquid Staking Tokens,Base Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Liquid Staking Tokens,Base Ecosystem, імпульс IAERO залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.