Ціна I wish I held (REGRET)
Поточна ціна I wish I held (REGRET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.96K USD. Ціна REGRET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності I wish I held:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.83K USD
- зміна ціни I wish I held протягом дня — -61.50%
- циркуляційна пропозиція – 999.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни I wish I held до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни I wish I held до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни I wish I held до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни I wish I held до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-61.50%
|30 днів
|$ 0
|-50.13%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін I wish I held: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-61.50%
+72.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
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