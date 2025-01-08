Сьогоднішня ціна I wish I held (REGRET)

Поточна ціна I wish I held (REGRET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.96K USD. Ціна REGRET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності I wish I held:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.83K USD

- зміна ціни I wish I held протягом дня — -61.50%

- циркуляційна пропозиція – 999.55M USD

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