Інформація щодо ціни I Remember When (NOSTALGIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0000056 $ 0,0000056 $ 0,0000056 Мін. за 24 год $ 0,0000056 $ 0,0000056 $ 0,0000056 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0000056$ 0,0000056 $ 0,0000056 Макс. за 24 год $ 0,0000056$ 0,0000056 $ 0,0000056 Рекордний максимум $ 0,00003236$ 0,00003236 $ 0,00003236 Найнижча ціна $ 0,00000527$ 0,00000527 $ 0,00000527 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,67%

Актуальна ціна I Remember When (NOSTALGIC) становить $0,0000056. За останні 24 години NOSTALGIC торгувався між мінімумом у $ 0,0000056 і максимумом у $ 0,0000056, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOSTALGIC становить $ 0,00003236, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000527.

Що стосується короткострокових результатів, то NOSTALGIC змінився на -- за останню годину, 0,00% за 24 години та на -5,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо I Remember When (NOSTALGIC)

Ринкова капіталізація $ 5,58K$ 5,58K $ 5,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,58K$ 5,58K $ 5,58K Циркуляційне постачання 997,27M 997,27M 997,27M Загальна пропозиція 997 269 383,987529 997 269 383,987529 997 269 383,987529

Поточна ринкова капіталізація I Remember When — $ 5,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOSTALGIC — 997,27M, зі загальною пропозицією 997269383.987529. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,58K.