Токеноміка I MADE IT UP (SOURCE) Дізнайтеся ключову інформацію про I MADE IT UP (SOURCE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація I MADE IT UP (SOURCE) $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up Офіційний вебсайт: http://misinformation.cloud/ Купити SOURCE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни I MADE IT UP (SOURCE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I MADE IT UP (SOURCE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 526,99K $ 526,99K $ 526,99K Загальна пропозиція: $ 999,37M $ 999,37M $ 999,37M Циркуляційна пропозиція: $ 999,37M $ 999,37M $ 999,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 526,99K $ 526,99K $ 526,99K Історичний максимум: $ 0,00343624 $ 0,00343624 $ 0,00343624 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00052674 $ 0,00052674 $ 0,00052674 Дізнайтеся більше про ціну I MADE IT UP (SOURCE)

Токеноміка I MADE IT UP (SOURCE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки I MADE IT UP (SOURCE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOURCE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOURCE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOURCE, досліджуйте ціну токена SOURCE в реальному часі!

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