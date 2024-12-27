Сьогоднішня ціна I MADE IT UP (SOURCE)

Поточна ціна I MADE IT UP (SOURCE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 297.32K USD. Ціна SOURCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності I MADE IT UP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.38K USD

- зміна ціни I MADE IT UP протягом дня — -11.33%

- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD

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