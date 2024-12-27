Ціна I MADE IT UP (SOURCE)
Поточна ціна I MADE IT UP (SOURCE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 297.32K USD. Ціна SOURCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності I MADE IT UP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.38K USD
- зміна ціни I MADE IT UP протягом дня — -11.33%
- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни I MADE IT UP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни I MADE IT UP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни I MADE IT UP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни I MADE IT UP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.33%
|30 днів
|$ 0
|-64.78%
|60 днів
|$ 0
|-70.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін I MADE IT UP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-11.33%
+2.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up
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