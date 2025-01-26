Сьогоднішня ціна I LOVE SNOOPY (LOVESNOOPY)

Поточна ціна I LOVE SNOOPY (LOVESNOOPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOVESNOOPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності I LOVE SNOOPY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.15 USD

- зміна ціни I LOVE SNOOPY протягом дня — -46.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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