Токеноміка I love puppies (PUPPIES) Дізнайтеся ключову інформацію про I love puppies (PUPPIES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація I love puppies (PUPPIES) In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over. Офіційний вебсайт: https://www.ilovepuppies.cc/ Whitepaper: https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper Купити PUPPIES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни I love puppies (PUPPIES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I love puppies (PUPPIES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Загальна пропозиція: $ 42,07T $ 42,07T $ 42,07T Циркуляційна пропозиція: $ 42,07T $ 42,07T $ 42,07T FDV (повністю розведена вартість): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну I love puppies (PUPPIES)

Токеноміка I love puppies (PUPPIES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки I love puppies (PUPPIES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUPPIES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUPPIES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUPPIES, досліджуйте ціну токена PUPPIES в реальному часі!

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