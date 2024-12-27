Сьогоднішня ціна I love puppies (PUPPIES)

Поточна ціна I love puppies (PUPPIES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.60M USD. Ціна PUPPIES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності I love puppies:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.43K USD

- зміна ціни I love puppies протягом дня — -9.87%

- циркуляційна пропозиція – 42.07T USD

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