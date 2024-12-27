Ціна I love puppies (PUPPIES)
Поточна ціна I love puppies (PUPPIES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.60M USD. Ціна PUPPIES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності I love puppies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 585.43K USD
- зміна ціни I love puppies протягом дня — -9.87%
- циркуляційна пропозиція – 42.07T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни I love puppies до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни I love puppies до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни I love puppies до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни I love puppies до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.87%
|30 днів
|$ 0
|-45.37%
|60 днів
|$ 0
|+236.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін I love puppies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.97%
-9.87%
-2.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over.
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