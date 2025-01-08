Ціна I like my sootcase (SOOTCASE)
Поточна ціна I like my sootcase (SOOTCASE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.19K USD. Ціна SOOTCASE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності I like my sootcase:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54K USD
- зміна ціни I like my sootcase протягом дня — -14.72%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни I like my sootcase до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни I like my sootcase до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни I like my sootcase до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни I like my sootcase до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.72%
|30 днів
|$ 0
|-87.54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін I like my sootcase: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-14.72%
-7.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A video of four year old Barron Trump has begun surfacing across the internet two weeks ago. In that video, Melania and Donald Trump are seen speaking with their son, Barron. At that age, Barron inherited a very cute Slavik accent thanks to his mother, and a snippet of the clip is going viral on social media of Barron saying "I like my sootcase". From everyday individuals, to celebrities, to corporations, everyone is recreating this viral video.
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