Сьогоднішня ціна I like my sootcase (SOOTCASE)

Поточна ціна I like my sootcase (SOOTCASE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.19K USD. Ціна SOOTCASE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності I like my sootcase:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54K USD

- зміна ціни I like my sootcase протягом дня — -14.72%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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