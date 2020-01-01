Токеноміка I Like It Stable DAO (ILIS)

Токеноміка I Like It Stable DAO (ILIS)

Дізнайтеся ключову інформацію про I Like It Stable DAO (ILIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація I Like It Stable DAO (ILIS)

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT.

Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner.

(Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

Офіційний вебсайт:
https://ilikeitstable.com

Токеноміка та аналіз ціни I Like It Stable DAO (ILIS)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I Like It Stable DAO (ILIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 100,81K
$ 100,81K$ 100,81K
Загальна пропозиція:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 18,95M
$ 18,95M$ 18,95M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 531,98K
$ 531,98K$ 531,98K
Історичний максимум:
$ 0,02272961
$ 0,02272961$ 0,02272961
Історичний мінімум:
$ 0,00218334
$ 0,00218334$ 0,00218334
Поточна ціна:
$ 0,00531973
$ 0,00531973$ 0,00531973

Токеноміка I Like It Stable DAO (ILIS): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки I Like It Stable DAO (ILIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів ILIS, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ILIS, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку ILIS, досліджуйте ціну токена ILIS в реальному часі!

Прогноз ціни ILIS

Хочете знати, куди рухається ILIS? Наша сторінка прогнозу ціни ILIS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.