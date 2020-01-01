Токеноміка I Like It Stable DAO (ILIS) Дізнайтеся ключову інформацію про I Like It Stable DAO (ILIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація I Like It Stable DAO (ILIS) The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Офіційний вебсайт: https://ilikeitstable.com Купити ILIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни I Like It Stable DAO (ILIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I Like It Stable DAO (ILIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 100,81K $ 100,81K $ 100,81K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 18,95M $ 18,95M $ 18,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 531,98K $ 531,98K $ 531,98K Історичний максимум: $ 0,02272961 $ 0,02272961 $ 0,02272961 Історичний мінімум: $ 0,00218334 $ 0,00218334 $ 0,00218334 Поточна ціна: $ 0,00531973 $ 0,00531973 $ 0,00531973 Дізнайтеся більше про ціну I Like It Stable DAO (ILIS)

Токеноміка I Like It Stable DAO (ILIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки I Like It Stable DAO (ILIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ILIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ILIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ILIS, досліджуйте ціну токена ILIS в реальному часі!

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