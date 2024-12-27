Сьогоднішня ціна I Like It Stable DAO (ILIS)

Поточна ціна I Like It Stable DAO (ILIS) сьогодні становить 0.01278257 USD з ринковою капіталізацією $ 242.12K USD. Ціна ILIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності I Like It Stable DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 905.67 USD

- зміна ціни I Like It Stable DAO протягом дня — +3.53%

- циркуляційна пропозиція – 18.95M USD

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