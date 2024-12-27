Ціна I Like It Stable DAO (ILIS)
Поточна ціна I Like It Stable DAO (ILIS) сьогодні становить 0.01278257 USD з ринковою капіталізацією $ 242.12K USD. Ціна ILIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності I Like It Stable DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 905.67 USD
- зміна ціни I Like It Stable DAO протягом дня — +3.53%
- циркуляційна пропозиція – 18.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни I Like It Stable DAO до USD становила $ +0.00043585.
За останні 30 днів зміна ціни I Like It Stable DAO до USD становила $ -0.0031646639.
За останні 60 днів зміна ціни I Like It Stable DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни I Like It Stable DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00043585
|+3.53%
|30 днів
|$ -0.0031646639
|-24.75%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін I Like It Stable DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.27%
+3.53%
+12.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)
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