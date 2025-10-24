Інформація щодо ціни i know ball (BALL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0
Мін. за 24 год $ 0
Макс. за 24 год $ 0
Рекордний максимум $ 0
Найнижча ціна $ 0
Зміна ціни (за 1 год) +1,03%
Зміна ціни (1 дн.) +3,89%
Зміна ціни (за 7 дн.) +55,14%

Актуальна ціна i know ball (BALL) становить --. За останні 24 години BALL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BALL змінився на +1,03% за останню годину, +3,89% за 24 години та на +55,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо i know ball (BALL)

Ринкова капіталізація $ 16,42K
Обсяг (за 24 год) --
Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,42K
Циркуляційне постачання 997,56M
Загальна пропозиція 997 559 130,160968

Поточна ринкова капіталізація i know ball — $ 16,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALL — 997,56M, зі загальною пропозицією 997559130.160968. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,42K.