Актуальна ціна i know ball сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BALL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BALL на MEXC вже зараз.

Докладніше про BALL

Інформація про ціну BALL

Офіційний вебсайт BALL

Токеноміка BALL

Прогноз ціни BALL

Логотип i know ball

Ціна i know ball (BALL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BALL до USD:

--
----
+3,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни i know ball (BALL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:10:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни i know ball (BALL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,03%

+3,89%

+55,14%

+55,14%

Актуальна ціна i know ball (BALL) становить --. За останні 24 години BALL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BALL змінився на +1,03% за останню годину, +3,89% за 24 години та на +55,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо i know ball (BALL)

$ 16,42K
$ 16,42K$ 16,42K

--
----

$ 16,42K
$ 16,42K$ 16,42K

997,56M
997,56M 997,56M

997 559 130,160968
997 559 130,160968 997 559 130,160968

Поточна ринкова капіталізація i know ball — $ 16,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALL — 997,56M, зі загальною пропозицією 997559130.160968. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,42K.

Історія ціни i know ball (BALL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни i know ball до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни i know ball до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни i know ball до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни i know ball до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,89%
30 днів$ 0+11,98%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке i know ball (BALL)

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс i know ball (BALL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни i know ball (USD)

Скільки коштуватиме i know ball (BALL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів i know ball (BALL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо i know ball.

Перегляньте прогноз ціни i know ball вже зараз!

BALL до місцевих валют

Токеноміка i know ball (BALL)

Розуміння токеноміки i know ball (BALL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BALL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про i know ball (BALL)

Скільки сьогодні коштує i know ball (BALL)?
Актуальна ціна BALL у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BALL до USD?
Поточна ціна BALL до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація i know ball?
Ринкова капіталізація BALL — $ 16,42K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BALL?
Циркуляційна пропозиція BALL — 997,56M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BALL?
BALL досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BALL?
Історична мінімальна ціна BALL становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BALL?
Актуальний обсяг торгівлі BALL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BALL цього року?
BALL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BALL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:10:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для i know ball (BALL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

