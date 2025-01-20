Ціна I Choose Rich Everytime (NICK)
Поточна ціна I Choose Rich Everytime (NICK) сьогодні становить 0.00016712 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності I Choose Rich Everytime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.40K USD
- зміна ціни I Choose Rich Everytime протягом дня — -31.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни I Choose Rich Everytime до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни I Choose Rich Everytime до USD становила $ -0.0000194904.
За останні 60 днів зміна ціни I Choose Rich Everytime до USD становила $ -0.0000879262.
За останні 90 днів зміна ціни I Choose Rich Everytime до USD становила $ -0.00013839209452647305.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-31.34%
|30 днів
|$ -0.0000194904
|-11.66%
|60 днів
|$ -0.0000879262
|-52.61%
|90 днів
|$ -0.00013839209452647305
|-45.29%
Останній аналіз цін I Choose Rich Everytime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.90%
-31.34%
+15.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Choose Rich with $NICK The First Hero-Inspired Meme Coin Merging the mantra ‘choose rich’ with crypto. $NICK is crypto’s first venture inspired by a real hero, transforming Nick Oneill’s vibrant ethos into a shared mission. Discover community-driven $NICK. $NICK is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $NICK is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $NICK show you the way. With $NICK, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
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