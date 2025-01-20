Сьогоднішня ціна I Choose Rich Everytime (NICK)

Поточна ціна I Choose Rich Everytime (NICK) сьогодні становить 0.00016712 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності I Choose Rich Everytime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.40K USD

- зміна ціни I Choose Rich Everytime протягом дня — -31.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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