Сьогоднішня ціна I AM OUT

Поточна ціна I AM OUT (IMOUT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IMOUT до USD становить $ 0 за IMOUT.

I AM OUT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61 319, з циркуляційною пропозицією у 999,93M IMOUT. Протягом останніх 24 годин IMOUT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0022521, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IMOUT змінився на -- за останню годину та на +3,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо I AM OUT (IMOUT)

Ринкова капіталізація $ 61,32K$ 61,32K $ 61,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61,32K$ 61,32K $ 61,32K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 934 639,47962 999 934 639,47962 999 934 639,47962

Поточна ринкова капіталізація I AM OUT — $ 61,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IMOUT — 999,93M, зі загальною пропозицією 999934639.47962. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,32K.