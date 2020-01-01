Токеноміка I am Him (HIM)

Токеноміка I am Him (HIM)

Дізнайтеся ключову інформацію про I am Him (HIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація I am Him (HIM)

We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy.

No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don’t compete. We redefine.

It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM’ is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do.

This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent.

If you're not him… then who is?

Офіційний вебсайт:
https://iamhim.club

Токеноміка та аналіз ціни I am Him (HIM)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I am Him (HIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 178,81K
$ 178,81K$ 178,81K
Загальна пропозиція:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 178,81K
$ 178,81K$ 178,81K
Історичний максимум:
$ 0,00229219
$ 0,00229219$ 0,00229219
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00017882
$ 0,00017882$ 0,00017882

Токеноміка I am Him (HIM): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки I am Him (HIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів HIM, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HIM, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку HIM, досліджуйте ціну токена HIM в реальному часі!

Прогноз ціни HIM

Хочете знати, куди рухається HIM? Наша сторінка прогнозу ціни HIM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.