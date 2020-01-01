Токеноміка I am Him (HIM)
Інформація I am Him (HIM)
We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy.
No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don’t compete. We redefine.
It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM’ is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do.
This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent.
If you're not him… then who is?
Токеноміка та аналіз ціни I am Him (HIM)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I am Him (HIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка I am Him (HIM): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки I am Him (HIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів HIM, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HIM, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку HIM, досліджуйте ціну токена HIM в реальному часі!
Прогноз ціни HIM
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