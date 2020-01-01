Токеноміка I am Him (HIM) Дізнайтеся ключову інформацію про I am Him (HIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація I am Him (HIM) We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy. No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don’t compete. We redefine. It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM’ is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do. This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent. If you're not him… then who is? Офіційний вебсайт: https://iamhim.club Купити HIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни I am Him (HIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена I am Him (HIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 178,81K $ 178,81K $ 178,81K Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 178,81K $ 178,81K $ 178,81K Історичний максимум: $ 0,00229219 $ 0,00229219 $ 0,00229219 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00017882 $ 0,00017882 $ 0,00017882 Дізнайтеся більше про ціну I am Him (HIM)

Токеноміка I am Him (HIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки I am Him (HIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HIM, досліджуйте ціну токена HIM в реальному часі!

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