Ціна I am Him (HIM)
Поточна ціна I am Him (HIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 248,89K USD. Ціна HIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності I am Him:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни I am Him протягом дня — -4,45%
- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни I am Him до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни I am Him до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни I am Him до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни I am Him до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін I am Him: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,49%
-4,45%
+41,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy. No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don’t compete. We redefine. It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM’ is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do. This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent. If you're not him… then who is?
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Розуміння токеноміки I am Him (HIM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HIM зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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