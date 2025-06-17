Сьогоднішня ціна I am Him (HIM)

Поточна ціна I am Him (HIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 248,89K USD. Ціна HIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності I am Him:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни I am Him протягом дня — -4,45%

- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD

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