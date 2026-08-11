Сьогоднішня ціна I am become billionaire

Поточна ціна I am become billionaire (IAM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IAM до USD становить $ 0 за IAM.

I am become billionaire наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 974,3, з циркуляційною пропозицією у 999,91M IAM. Протягом останніх 24 годин IAM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IAM змінився на -- за останню годину та на -24,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо I am become billionaire (IAM)

Ринкова капіталізація $ 9,97K$ 9,97K $ 9,97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,97K$ 9,97K $ 9,97K Циркуляційне постачання 999,91M 999,91M 999,91M Загальна пропозиція 999 905 910,63391 999 905 910,63391 999 905 910,63391

Поточна ринкова капіталізація I am become billionaire — $ 9,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IAM — 999,91M, зі загальною пропозицією 999905910.63391. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,97K.