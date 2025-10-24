Інформація щодо ціни Hyve (HYVE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00227565 $ 0,00227565 $ 0,00227565 Мін. за 24 год $ 0,00244546 $ 0,00244546 $ 0,00244546 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00227565$ 0,00227565 $ 0,00227565 Макс. за 24 год $ 0,00244546$ 0,00244546 $ 0,00244546 Рекордний максимум $ 0,756865$ 0,756865 $ 0,756865 Найнижча ціна $ 0,00159105$ 0,00159105 $ 0,00159105 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,48%

Актуальна ціна Hyve (HYVE) становить $0,00233987. За останні 24 години HYVE торгувався між мінімумом у $ 0,00227565 і максимумом у $ 0,00244546, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYVE становить $ 0,756865, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00159105.

Що стосується короткострокових результатів, то HYVE змінився на +0,00% за останню годину, +0,59% за 24 години та на -21,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyve (HYVE)

Ринкова капіталізація $ 178,47K$ 178,47K $ 178,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 233,99K$ 233,99K $ 233,99K Циркуляційне постачання 76,27M 76,27M 76,27M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hyve — $ 178,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYVE — 76,27M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 233,99K.