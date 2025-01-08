Ціна HyruleSwap (RUPEE)
Поточна ціна HyruleSwap (RUPEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RUPEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HyruleSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.80 USD
- зміна ціни HyruleSwap протягом дня — -3.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HyruleSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HyruleSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HyruleSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HyruleSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.60%
|30 днів
|$ 0
|-6.05%
|60 днів
|$ 0
|-0.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HyruleSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-3.60%
-1.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HyruleSwap is an Automated Market-Making (AMM) running on the Binance Smart Chain (BSC) and PancakeSwap Exchange. RUPEE is the token used to purchase NFTs on the platform and participate in Staking and yield generation. NFTs are used to complement the staking rewards.
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