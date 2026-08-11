Яка зараз ціна Hyre Agent?

Живуча ціна Hyre Agent (HYRE) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Hyre Agent позиціонується на ринку?

Наразі Hyre Agent займає #6436 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴3006106.15348324800000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу HYRE?

Обсяг токенів у обігу HYRE становить 930105619.657295 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Hyre Agent за останню добу?

За останню добу Hyre Agent торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Hyre Agent віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Hyre Agent досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують HYRE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Hyre Agent?

Поточне зміщення ціни на 4.00% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.