Інформація щодо ціни HypurrStrategy (HYPSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00100272 $ 0,00100272 $ 0,00100272 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00100272$ 0,00100272 $ 0,00100272 Рекордний максимум $ 0,01328556$ 0,01328556 $ 0,01328556 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,07% Зміна ціни (1 дн.) +12,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,08%

Актуальна ціна HypurrStrategy (HYPSTR) становить --. За останні 24 години HYPSTR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00100272, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HYPSTR становить $ 0,01328556, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HYPSTR змінився на +0,07% за останню годину, +12,21% за 24 години та на -10,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HypurrStrategy (HYPSTR)

Ринкова капіталізація $ 876,78K$ 876,78K $ 876,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 876,78K$ 876,78K $ 876,78K Циркуляційне постачання 892,85M 892,85M 892,85M Загальна пропозиція 892 847 198,64893 892 847 198,64893 892 847 198,64893

Поточна ринкова капіталізація HypurrStrategy — $ 876,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYPSTR — 892,85M, зі загальною пропозицією 892847198.64893. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 876,78K.