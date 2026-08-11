Сьогоднішня ціна HypurrClaw

Поточна ціна HypurrClaw (HYPURRCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYPURRCLAW до USD становить $ 0 за HYPURRCLAW.

HypurrClaw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 410,47, з циркуляційною пропозицією у 999,94M HYPURRCLAW. Протягом останніх 24 годин HYPURRCLAW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HYPURRCLAW змінився на -0,13% за останню годину та на -25,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HypurrClaw (HYPURRCLAW)

Ринкова капіталізація $ 9,41K$ 9,41K $ 9,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,41K$ 9,41K $ 9,41K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 940 219,655961 999 940 219,655961 999 940 219,655961

Поточна ринкова капіталізація HypurrClaw — $ 9,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HYPURRCLAW — 999,94M, зі загальною пропозицією 999940219.655961. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,41K.