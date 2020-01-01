Токеноміка Hypurr Fun (HFUN) Дізнайтеся ключову інформацію про Hypurr Fun (HFUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hypurr Fun (HFUN) There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity. Офіційний вебсайт: https://hypurr.fun Купити HFUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hypurr Fun (HFUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hypurr Fun (HFUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,69M $ 28,69M $ 28,69M Загальна пропозиція: $ 996,38K $ 996,38K $ 996,38K Циркуляційна пропозиція: $ 996,38K $ 996,38K $ 996,38K FDV (повністю розведена вартість): $ 28,69M $ 28,69M $ 28,69M Історичний максимум: $ 300,19 $ 300,19 $ 300,19 Історичний мінімум: $ 6,52 $ 6,52 $ 6,52 Поточна ціна: $ 28,77 $ 28,77 $ 28,77 Дізнайтеся більше про ціну Hypurr Fun (HFUN)

Токеноміка Hypurr Fun (HFUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hypurr Fun (HFUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HFUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HFUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HFUN, досліджуйте ціну токена HFUN в реальному часі!

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