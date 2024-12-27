Ціна Hypurr Fun (HFUN)
Поточна ціна Hypurr Fun (HFUN) сьогодні становить 156.43 USD з ринковою капіталізацією $ 154.60M USD. Ціна HFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hypurr Fun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.20M USD
- зміна ціни Hypurr Fun протягом дня — -1.86%
- циркуляційна пропозиція – 997.03K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hypurr Fun до USD становила $ -2.9787946563771.
За останні 30 днів зміна ціни Hypurr Fun до USD становила $ +679.8230518730.
За останні 60 днів зміна ціни Hypurr Fun до USD становила $ +911.2495359090.
За останні 90 днів зміна ціни Hypurr Fun до USD становила $ +141.018076136121675.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.9787946563771
|-1.86%
|30 днів
|$ +679.8230518730
|+434.59%
|60 днів
|$ +911.2495359090
|+582.53%
|90 днів
|$ +141.018076136121675
|+914.99%
Останній аналіз цін Hypurr Fun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.20%
-1.86%
-11.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.
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