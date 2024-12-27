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Ціна Hypurr Fun (HFUN)

USD

Графік ціни Hypurr Fun (HFUN) в реальному часі

$156.43
$156.43$156.43
-1.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Hypurr Fun (HFUN)

Поточна ціна Hypurr Fun (HFUN) сьогодні становить 156.43 USD з ринковою капіталізацією $ 154.60M USD. Ціна HFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hypurr Fun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.20M USD
- зміна ціни Hypurr Fun протягом дня — -1.86%
- циркуляційна пропозиція – 997.03K USD

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Цінові показники Hypurr Fun (HFUN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hypurr Fun до USD становила $ -2.9787946563771.
За останні 30 днів зміна ціни Hypurr Fun до USD становила $ +679.8230518730.
За останні 60 днів зміна ціни Hypurr Fun до USD становила $ +911.2495359090.
За останні 90 днів зміна ціни Hypurr Fun до USD становила $ +141.018076136121675.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -2.9787946563771-1.86%
30 днів$ +679.8230518730+434.59%
60 днів$ +911.2495359090+582.53%
90 днів$ +141.018076136121675+914.99%

Аналіз цін Hypurr Fun (HFUN)

Останній аналіз цін Hypurr Fun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 150.0
$ 150.0$ 150.0

$ 173.78
$ 173.78$ 173.78

$ 300.19
$ 300.19$ 300.19

-4.20%

-1.86%

-11.53%

Ринкова інформація Hypurr Fun (HFUN)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 154.60M
$ 154.60M$ 154.60M

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

997.03K
997.03K 997.03K

Що таке Hypurr Fun ( HFUN)

There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.

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Ресурс Hypurr Fun (HFUN)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

HFUN до місцевих валют

1 HFUN до AUD
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1 HFUN до GBP
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1 HFUN до EUR
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1 HFUN до USD
$156.43
1 HFUN до MYR
RM699.2421
1 HFUN до TRY
5,509.4646
1 HFUN до JPY
¥24,672.1396
1 HFUN до RUB
16,483.0291
1 HFUN до INR
13,379.4579
1 HFUN до IDR
Rp2,523,064.1629
1 HFUN до PHP
9,102.6617
1 HFUN до EGP
￡E.7,956.0298
1 HFUN до BRL
R$966.7374
1 HFUN до CAD
C$225.2592
1 HFUN до BDT
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1 HFUN до NGN
242,150.5114
1 HFUN до UAH
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