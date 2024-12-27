Сьогоднішня ціна Hypurr Fun (HFUN)

Поточна ціна Hypurr Fun (HFUN) сьогодні становить 156.43 USD з ринковою капіталізацією $ 154.60M USD. Ціна HFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hypurr Fun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.20M USD

- зміна ціни Hypurr Fun протягом дня — -1.86%

- циркуляційна пропозиція – 997.03K USD

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