Токеноміка HYPRA (HYP) Дізнайтеся ключову інформацію про HYPRA (HYP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HYPRA (HYP) Hypra is a new blockchain project that aims to revive the original vision of Ethereum as a global, decentralized platform for money and new kinds of applications. Hypra is based on a modified version of the Ethereum Go client, which is a fork of the official 1.11.6 release. This was the final release to support Proof-of-Work. Hypra is not just another Ethereum clone. It has several unique features that make it stand out from the crowd. Here are some of them: ETHashB3: Hypra uses a new Proof-of-Work consensus algorithm that replaces the hash functions with BLAKE3 This allowed for a natural progression of the chain from CPU mining to GPU mining, as well as improved security and performance. HYP: Hypra has its own native currency, HYP, which is used to pay for transactions and smart contracts on the network. HYP has a fixed supply schedule that starts with 4 HYP per block and gradually decreases to 1 HYP per block after 9 years. The total supply up to 9 years will be 124,438,360 HYP, plus block fees and uncle rewards. Compatibility: Hypra is fully compatible with the Ethereum protocol, which means that it can run any Ethereum smart contract or decentralized application (dapp) without any modification. Hypra also supports the BNB Smart Chain (BEP20) token standard, which allows for interoperability with other blockchain platforms. Innovation: Hypra is not afraid to experiment with new ideas and features that can improve the user experience and functionality of the network. For example, Hypra has plans to move the reward model to a 2.1% inflation target in the future, which could provide more stability and sustainability for the network. Офіційний вебсайт: https://www.hypra.network/ Whitepaper: https://github.com/Rethereum-blockchain/whitepaper/blob/master/Rethereum_Whitepaper.pdf Купити HYP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HYPRA (HYP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HYPRA (HYP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,84K $ 3,84K $ 3,84K Загальна пропозиція: $ 30,72M $ 30,72M $ 30,72M Циркуляційна пропозиція: $ 14,09M $ 14,09M $ 14,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,38K $ 8,38K $ 8,38K Історичний максимум: $ 0,182177 $ 0,182177 $ 0,182177 Історичний мінімум: $ 0,0000803 $ 0,0000803 $ 0,0000803 Поточна ціна: $ 0,00027268 $ 0,00027268 $ 0,00027268 Дізнайтеся більше про ціну HYPRA (HYP)

Токеноміка HYPRA (HYP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HYPRA (HYP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HYP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HYP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HYP, досліджуйте ціну токена HYP в реальному часі!

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