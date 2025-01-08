Сьогоднішня ціна HYPRA (HYP)

Поточна ціна HYPRA (HYP) сьогодні становить 0.00132319 USD з ринковою капіталізацією $ 18.63K USD. Ціна HYP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HYPRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.68 USD

- зміна ціни HYPRA протягом дня — +4.65%

- циркуляційна пропозиція – 14.09M USD

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