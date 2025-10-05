Інформація щодо ціни Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 33,93 Макс. за 24 год $ 35,59 Рекордний максимум $ 67,01 Найнижча ціна $ 16,44 Зміна ціни (за 1 год) -0,26% Зміна ціни (1 дн.) -3,65% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,48%

Актуальна ціна Hypha Staked AVAX (STAVAX) становить $34,12. За останні 24 години STAVAX торгувався між мінімумом у $ 33,93 і максимумом у $ 35,59, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STAVAX становить $ 67,01, тоді як його історичний мінімум — $ 16,44.

Що стосується короткострокових результатів, то STAVAX змінився на -0,26% за останню годину, -3,65% за 24 години та на +4,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Ринкова капіталізація $ 29,30M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,30M Циркуляційне постачання 858,73K Загальна пропозиція 858 730,9741473848

Поточна ринкова капіталізація Hypha Staked AVAX — $ 29,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAVAX — 858,73K, зі загальною пропозицією 858730.9741473848. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,30M.