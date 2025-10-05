Актуальна ціна Hypha Staked AVAX сьогодні становить 34,12 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STAVAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STAVAX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hypha Staked AVAX сьогодні становить 34,12 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STAVAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STAVAX на MEXC вже зараз.

$34,12
-3,60%1D
Графік ціни Hypha Staked AVAX (STAVAX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:42:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 33,93
Мін. за 24 год
$ 35,59
Макс. за 24 год

$ 33,93
$ 35,59
$ 67,01
$ 16,44
-0,26%

-3,65%

+4,48%

+4,48%

Актуальна ціна Hypha Staked AVAX (STAVAX) становить $34,12. За останні 24 години STAVAX торгувався між мінімумом у $ 33,93 і максимумом у $ 35,59, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STAVAX становить $ 67,01, тоді як його історичний мінімум — $ 16,44.

Що стосується короткострокових результатів, то STAVAX змінився на -0,26% за останню годину, -3,65% за 24 години та на +4,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hypha Staked AVAX (STAVAX)

$ 29,30M
--
$ 29,30M
858,73K
858 730,9741473848
Поточна ринкова капіталізація Hypha Staked AVAX — $ 29,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAVAX — 858,73K, зі загальною пропозицією 858730.9741473848. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,30M.

Історія ціни Hypha Staked AVAX (STAVAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hypha Staked AVAX до USD становила $ -1,29467057671516.
За останні 30 днів зміна ціни Hypha Staked AVAX до USD становила $ +7,9212241360.
За останні 60 днів зміна ціни Hypha Staked AVAX до USD становила $ +13,1805901200.
За останні 90 днів зміна ціни Hypha Staked AVAX до USD становила $ +13,553393408206353.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1,29467057671516-3,65%
30 днів$ +7,9212241360+23,22%
60 днів$ +13,1805901200+38,63%
90 днів$ +13,553393408206353+65,90%

Що таке Hypha Staked AVAX (STAVAX)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Прогноз ціни Hypha Staked AVAX (USD)

Скільки коштуватиме Hypha Staked AVAX (STAVAX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hypha Staked AVAX (STAVAX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hypha Staked AVAX.

Перегляньте прогноз ціни Hypha Staked AVAX вже зараз!

STAVAX до місцевих валют

Токеноміка Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Розуміння токеноміки Hypha Staked AVAX (STAVAX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STAVAX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Скільки сьогодні коштує Hypha Staked AVAX (STAVAX)?
Актуальна ціна STAVAX у USD становить 34,12 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STAVAX до USD?
Поточна ціна STAVAX до USD — $ 34,12. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hypha Staked AVAX?
Ринкова капіталізація STAVAX — $ 29,30M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STAVAX?
Циркуляційна пропозиція STAVAX — 858,73K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STAVAX?
STAVAX досяг історичної максимальної ціни у 67,01 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STAVAX?
Історична мінімальна ціна STAVAX становила 16,44 USD.
Який обсяг торгівлі STAVAX?
Актуальний обсяг торгівлі STAVAX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STAVAX цього року?
STAVAX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STAVAX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.