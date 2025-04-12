Сьогоднішня ціна HyperX (HYP)

Поточна ціна HyperX (HYP) сьогодні становить 27.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HYP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HyperX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21M USD

- зміна ціни HyperX протягом дня — +2.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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