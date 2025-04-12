Ціна HyperX (HYP)
Поточна ціна HyperX (HYP) сьогодні становить 27.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HYP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HyperX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21M USD
- зміна ціни HyperX протягом дня — +2.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HyperX до USD становила $ +0.591989.
За останні 30 днів зміна ціни HyperX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HyperX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HyperX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.591989
|+2.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HyperX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+2.17%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HyperX is a next-generation decentralized derivatives trading platform, purpose-built for high-speed, low-latency on-chain execution. Deployed initially on Binance Smart Chain (BSC) and expanding to Solana and TON, HyperX delivers a seamless trading experience across crypto and traditional asset classes. Our core mission is to unlock global liquidity and accessibility through an optimized Layer 1-compatible architecture and a fully decentralized on-chain order book. With an initial focus on perpetual futures for digital assets, HyperX is engineered for professional traders and liquidity providers seeking real-time performance, transparent settlement, and self-custody security. The platform’s hybrid design ensures centralized exchange speed while maintaining Web3 principles of transparency and permissionless access. HyperX introduces a unified trading layer for global markets—featuring tokenized exposure to forex, equities, commodities, and indices—bridging TradFi with DeFi in a scalable, secure, and regulation-ready environment. Leveraging cross-chain integration, HyperX aims to become the liquidity backbone of multi-chain derivatives. Built with a community-first ethos, HyperX will progressively decentralize governance through its native utility token, incentivizing participation and aligning stakeholders. We’re not just building a derivatives DEX—we’re designing the future of global, on-chain financial infrastructure.
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