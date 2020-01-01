Токеноміка HyperSwap AI (HYLX) Дізнайтеся ключову інформацію про HyperSwap AI (HYLX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HyperSwap AI (HYLX) Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making. Офіційний вебсайт: https://hyperswap.ai Whitepaper: https://docs.hyperswap.ai Купити HYLX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HyperSwap AI (HYLX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HyperSwap AI (HYLX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 742,71K $ 742,71K $ 742,71K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 742,71K $ 742,71K $ 742,71K Історичний максимум: $ 0,00298214 $ 0,00298214 $ 0,00298214 Історичний мінімум: $ 0,00039397 $ 0,00039397 $ 0,00039397 Поточна ціна: $ 0,00074129 $ 0,00074129 $ 0,00074129 Дізнайтеся більше про ціну HyperSwap AI (HYLX)

Токеноміка HyperSwap AI (HYLX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HyperSwap AI (HYLX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HYLX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HYLX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HYLX, досліджуйте ціну токена HYLX в реальному часі!

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