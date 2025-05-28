Сьогоднішня ціна HyperSwap AI (HYLX)

Поточна ціна HyperSwap AI (HYLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 870,38K USD. Ціна HYLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HyperSwap AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни HyperSwap AI протягом дня — -34,55%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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