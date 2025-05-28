Ціна HyperSwap AI (HYLX)
Поточна ціна HyperSwap AI (HYLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 870,38K USD. Ціна HYLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HyperSwap AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни HyperSwap AI протягом дня — -34,55%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HyperSwap AI до USD становила $ -0,00044483072377861.
За останні 30 днів зміна ціни HyperSwap AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HyperSwap AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HyperSwap AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00044483072377861
|-34,55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HyperSwap AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10,56%
-34,55%
-64,58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making.
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