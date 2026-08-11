Сьогоднішня ціна HyperSwap

Поточна ціна HyperSwap (SWAP) сьогодні становить $ 0,01570182, зі зміною 0,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SWAP до USD становить $ 0,01570182 за SWAP.

HyperSwap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 089 490, з циркуляційною пропозицією у 69,38M SWAP. Протягом останніх 24 годин SWAP торгувався між $ 0,01547843 (мінімум) та $ 0,01600701 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,158851, тоді як історичний мінімум — $ 0,01231935.

У короткостроковій динаміці SWAP змінився на -0,03% за останню годину та на -29,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 139,64.

Ринкова інформація щодо HyperSwap (SWAP)

Ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Обсяг (за 24 год) $ 139,64$ 139,64 $ 139,64 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,46M$ 1,46M $ 1,46M Циркуляційне постачання 69,38M 69,38M 69,38M Загальна пропозиція 92 726 502,56346206 92 726 502,56346206 92 726 502,56346206

Поточна ринкова капіталізація HyperSwap — $ 1,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 139,64. Циркуляційна пропозиція SWAP — 69,38M, зі загальною пропозицією 92726502.56346206. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,46M.