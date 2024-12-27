Ціна Hypersign Identity (HID)
Поточна ціна Hypersign Identity (HID) сьогодні становить 0.01940686 USD з ринковою капіталізацією $ 658.66K USD. Ціна HID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hypersign Identity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.58K USD
- зміна ціни Hypersign Identity протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 34.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hypersign Identity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hypersign Identity до USD становила $ +0.0053147723.
За останні 60 днів зміна ціни Hypersign Identity до USD становила $ +0.0090961078.
За останні 90 днів зміна ціни Hypersign Identity до USD становила $ -0.00129952909286702.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ +0.0053147723
|+27.39%
|60 днів
|$ +0.0090961078
|+46.87%
|90 днів
|$ -0.00129952909286702
|-6.27%
Останній аналіз цін Hypersign Identity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+0.20%
+3.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.
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