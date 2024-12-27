Сьогоднішня ціна Hypersign Identity (HID)

Поточна ціна Hypersign Identity (HID) сьогодні становить 0.01940686 USD з ринковою капіталізацією $ 658.66K USD. Ціна HID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hypersign Identity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.58K USD

- зміна ціни Hypersign Identity протягом дня — +0.20%

- циркуляційна пропозиція – 34.00M USD

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