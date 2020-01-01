Токеноміка HyperSeed (HPR) Дізнайтеся ключову інформацію про HyperSeed (HPR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HyperSeed (HPR) HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy. Офіційний вебсайт: https://hyperseed.io Whitepaper: https://docs.hyperseed.io Купити HPR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HyperSeed (HPR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HyperSeed (HPR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,84K $ 3,84K $ 3,84K Загальна пропозиція: $ 82,89M $ 82,89M $ 82,89M Циркуляційна пропозиція: $ 82,89M $ 82,89M $ 82,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,83K $ 3,83K $ 3,83K Історичний максимум: $ 0,00350248 $ 0,00350248 $ 0,00350248 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну HyperSeed (HPR)

Токеноміка HyperSeed (HPR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HyperSeed (HPR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HPR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HPR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HPR, досліджуйте ціну токена HPR в реальному часі!

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