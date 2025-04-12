Сьогоднішня ціна HyperSeed (HPR)

Поточна ціна HyperSeed (HPR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.18K USD. Ціна HPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HyperSeed:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни HyperSeed протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 83.36M USD

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