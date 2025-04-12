Ціна HyperSeed (HPR)
Поточна ціна HyperSeed (HPR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.18K USD. Ціна HPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HyperSeed:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни HyperSeed протягом дня — +0.47%
- циркуляційна пропозиція – 83.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HyperSeed до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HyperSeed до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HyperSeed до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HyperSeed до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HyperSeed: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.47%
-96.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy.
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