Ціна Hyperpill (PILL)
Поточна ціна Hyperpill (PILL) сьогодні становить 0.00404791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyperpill:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80K USD
- зміна ціни Hyperpill протягом дня — -25.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperpill до USD становила $ -0.001386020145326369.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperpill до USD становила $ -0.0000788407.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperpill до USD становила $ -0.0003846348.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperpill до USD становила $ +0.00393090592801773792.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001386020145326369
|-25.50%
|30 днів
|$ -0.0000788407
|-1.94%
|60 днів
|$ -0.0003846348
|-9.50%
|90 днів
|$ +0.00393090592801773792
|+3,359.63%
Останній аналіз цін Hyperpill: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.49%
-25.50%
-43.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Planning on taking the Hyperliquid $PILL, personally. 45th meme coin launched on Hyperliquid chain. Destined for success. Our roadmap is to onboarding everyone to Hyperliquid, one pill at a time. One pill a day, keeps the doctor away. Based and Hyperliquid pilled right now. Soft pill, warm pill Little bottle of pills Happy pill, sleepy pill Pill Pill Pill Speedy pill, hoodie pill Little bottle of pills Running pill, climbing pill Pill Pill Pill
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