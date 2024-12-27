Сьогоднішня ціна Hyperliquid (HYPE)

Поточна ціна Hyperliquid (HYPE) сьогодні становить 28.42 USD з ринковою капіталізацією $ 9.43B USD. Ціна HYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hyperliquid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.08M USD

- зміна ціни Hyperliquid протягом дня — +10.25%

- циркуляційна пропозиція – 333.93M USD

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