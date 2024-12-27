Ціна Hyperliquid (HYPE)
Поточна ціна Hyperliquid (HYPE) сьогодні становить 28.42 USD з ринковою капіталізацією $ 9.43B USD. Ціна HYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyperliquid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.08M USD
- зміна ціни Hyperliquid протягом дня — +10.25%
- циркуляційна пропозиція – 333.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperliquid до USD становила $ +2.64.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperliquid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperliquid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperliquid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.64
|+10.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hyperliquid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.07%
+10.25%
+19.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hyperliquid is a performant L1 optimized from the ground up. The vision is a fully onchain open financial system with user built applications interfacing with performant native components, all without compromising end user experience. The Hyperliquid L1 is performant enough to operate an entire ecosystem of permissionless financial applications – every order, cancel, trade, and liquidation happens transparently on-chain with block latency <1 second. The chain currently supports 100k orders / second. The Hyperliquid L1 uses a custom consensus algorithm called HyperBFT which is heavily inspired by Hotstuff and its successors. Both the algorithm and networking stack are optimized from the ground up to support the L1. The flagship native application is a fully onchain order book perpetuals exchange, the Hyperliquid DEX. Further developments include a native token standard, spot trading, permissionless liquidity, etc.
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