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Ціна Hyperliquid (HYPE)

USD

Графік ціни Hyperliquid (HYPE) в реальному часі

$28.43
$28.43$28.43
+10.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Hyperliquid (HYPE)

Поточна ціна Hyperliquid (HYPE) сьогодні становить 28.42 USD з ринковою капіталізацією $ 9.43B USD. Ціна HYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyperliquid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.08M USD
- зміна ціни Hyperliquid протягом дня — +10.25%
- циркуляційна пропозиція – 333.93M USD

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Цінові показники Hyperliquid (HYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperliquid до USD становила $ +2.64.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperliquid до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperliquid до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperliquid до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2.64+10.25%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Hyperliquid (HYPE)

Останній аналіз цін Hyperliquid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 24.25
$ 24.25$ 24.25

$ 28.23
$ 28.23$ 28.23

$ 34.96
$ 34.96$ 34.96

+5.07%

+10.25%

+19.34%

Ринкова інформація Hyperliquid (HYPE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 9.43B
$ 9.43B$ 9.43B

$ 272.08M
$ 272.08M$ 272.08M

333.93M
333.93M 333.93M

Що таке Hyperliquid ( HYPE)

Hyperliquid is a performant L1 optimized from the ground up. The vision is a fully onchain open financial system with user built applications interfacing with performant native components, all without compromising end user experience. The Hyperliquid L1 is performant enough to operate an entire ecosystem of permissionless financial applications – every order, cancel, trade, and liquidation happens transparently on-chain with block latency <1 second. The chain currently supports 100k orders / second. The Hyperliquid L1 uses a custom consensus algorithm called HyperBFT which is heavily inspired by Hotstuff and its successors. Both the algorithm and networking stack are optimized from the ground up to support the L1. The flagship native application is a fully onchain order book perpetuals exchange, the Hyperliquid DEX. Further developments include a native token standard, spot trading, permissionless liquidity, etc.

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Ресурс Hyperliquid (HYPE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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