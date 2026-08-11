Сьогоднішня ціна Hyperlane USD Coin

Поточна ціна Hyperlane USD Coin (HUSDC) сьогодні становить $ 0.974355, зі зміною 1.68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HUSDC до USD становить $ 0.974355 за HUSDC.

Hyperlane USD Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 346,454, з циркуляційною пропозицією у 355.56K HUSDC. Протягом останніх 24 годин HUSDC торгувався між $ 0.968171 (мінімум) та $ 1.38 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.53, тоді як історичний мінімум — $ 0.671749.

У короткостроковій динаміці HUSDC змінився на -0.00% за останню годину та на -0.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9.72K.

Ринкова інформація щодо Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Ринкова капіталізація $ 346.45K$ 346.45K $ 346.45K Обсяг (за 24 год) $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 346.45K$ 346.45K $ 346.45K Циркуляційне постачання 355.56K 355.56K 355.56K Загальна пропозиція 355,564.626918 355,564.626918 355,564.626918

Поточна ринкова капіталізація Hyperlane USD Coin — $ 346.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9.72K. Циркуляційна пропозиція HUSDC — 355.56K, зі загальною пропозицією 355564.626918. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 346.45K.