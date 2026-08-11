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Поточна ціна Hyperlane USD Coin сьогодні становить 0.974355 USD. Ринкова капіталізація HUSDC становить 346,454 USD. Відстежуйте оновлення цін HUSDC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hyperlane USD Coin сьогодні становить 0.974355 USD. Ринкова капіталізація HUSDC становить 346,454 USD. Відстежуйте оновлення цін HUSDC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HUSDC

Інформація про ціну HUSDC

Що таке HUSDC

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Ціна Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HUSDC до USD:

$0.97436
$0.97436$0.97436
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hyperlane USD Coin (HUSDC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:26:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hyperlane USD Coin

Поточна ціна Hyperlane USD Coin (HUSDC) сьогодні становить $ 0.974355, зі зміною 1.68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HUSDC до USD становить $ 0.974355 за HUSDC.

Hyperlane USD Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 346,454, з циркуляційною пропозицією у 355.56K HUSDC. Протягом останніх 24 годин HUSDC торгувався між $ 0.968171 (мінімум) та $ 1.38 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.53, тоді як історичний мінімум — $ 0.671749.

У короткостроковій динаміці HUSDC змінився на -0.00% за останню годину та на -0.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9.72K.

Ринкова інформація щодо Hyperlane USD Coin (HUSDC)

$ 346.45K
$ 346.45K$ 346.45K

$ 9.72K
$ 9.72K$ 9.72K

$ 346.45K
$ 346.45K$ 346.45K

355.56K
355.56K 355.56K

355,564.626918
355,564.626918 355,564.626918

Поточна ринкова капіталізація Hyperlane USD Coin — $ 346.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9.72K. Циркуляційна пропозиція HUSDC — 355.56K, зі загальною пропозицією 355564.626918. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 346.45K.

Історія ціни Hyperlane USD Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.968171
$ 0.968171$ 0.968171
Мін. за 24 год
$ 1.38
$ 1.38$ 1.38
Макс. за 24 год

$ 0.968171
$ 0.968171$ 0.968171

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 0.671749
$ 0.671749$ 0.671749

-0.00%

-1.68%

-0.28%

-0.28%

Історія ціни Hyperlane USD Coin (HUSDC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperlane USD Coin до USD становила $ -0.016660008001199378.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperlane USD Coin до USD становила $ -0.0273683652.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperlane USD Coin до USD становила $ -0.0189698149.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperlane USD Coin до USD становила $ -0.0000227201346165.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.016660008001199378-1.68%
30 днів$ -0.0273683652-2.80%
60 днів$ -0.0189698149-1.94%
90 днів$ -0.0000227201346165-0.00%

Прогноз ціни Hyperlane USD Coin

Прогноз ціни Hyperlane USD Coin (HUSDC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HUSDC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Hyperlane USD Coin (HUSDC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hyperlane USD Coin потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hyperlane USD Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HUSDC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hyperlane USD Coin.

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Ресурс Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Bridged StablecoinBridged-TokensBridged USDC

Про Hyperlane USD Coin

Яка зараз ринкова ціна HUSDC?

Зараз його вартість становить ₴42.94553848330968000000, що відображає зміну ціни на -1.68% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Hyperlane USD Coin на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, HUSDC демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для HUSDC?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- HUSDC. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Hyperlane USD Coin?

Він торгувався в діапазоні від ₴42.67297334023473600000 до ₴60.8246923420800000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність HUSDC на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре HUSDC інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Hyperlane USD Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:26:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+30.47%

Cysic

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CYS

$1.4300
$1.4300$1.4300

+24.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.47419
$0.47419$0.47419

+24.17%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00709
$0.00709$0.00709

+18.36%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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