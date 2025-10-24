Актуальна ціна Hyperion Staked Aptos сьогодні становить 3.73 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STAPT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STAPT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hyperion Staked Aptos сьогодні становить 3.73 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STAPT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STAPT на MEXC вже зараз.

Ціна Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Актуальна ціна 1 STAPT до USD:

$3.73
$3.73
+1.70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hyperion Staked Aptos (STAPT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:17:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hyperion Staked Aptos (STAPT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 3.64
$ 3.64
Мін. за 24 год
$ 3.81
$ 3.81
Макс. за 24 год

$ 3.64
$ 3.64

$ 3.81
$ 3.81

$ 6.5
$ 6.5

$ 3.29
$ 3.29

+0.11%

+0.88%

-0.54%

-0.54%

Актуальна ціна Hyperion Staked Aptos (STAPT) становить $3.73. За останні 24 години STAPT торгувався між мінімумом у $ 3.64 і максимумом у $ 3.81, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STAPT становить $ 6.5, тоді як його історичний мінімум — $ 3.29.

Що стосується короткострокових результатів, то STAPT змінився на +0.11% за останню годину, +0.88% за 24 години та на -0.54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperion Staked Aptos (STAPT)

$ 1.31M
$ 1.31M

--
--

$ 83.27M
$ 83.27M

211.50K
211.50K

13,056,983.66239028
13,056,983.66239028

Поточна ринкова капіталізація Hyperion Staked Aptos — $ 1.31M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAPT — 211.50K, зі загальною пропозицією 13056983.66239028. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83.27M.

Історія ціни Hyperion Staked Aptos (STAPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperion Staked Aptos до USD становила $ +0.03263054.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperion Staked Aptos до USD становила $ -0.9342243790.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperion Staked Aptos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperion Staked Aptos до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.03263054+0.88%
30 днів$ -0.9342243790-25.04%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Прогноз ціни Hyperion Staked Aptos (USD)

Скільки коштуватиме Hyperion Staked Aptos (STAPT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hyperion Staked Aptos (STAPT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hyperion Staked Aptos.

Перегляньте прогноз ціни Hyperion Staked Aptos вже зараз!

STAPT до місцевих валют

Токеноміка Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Розуміння токеноміки Hyperion Staked Aptos (STAPT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STAPT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Скільки сьогодні коштує Hyperion Staked Aptos (STAPT)?
Актуальна ціна STAPT у USD становить 3.73 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STAPT до USD?
Поточна ціна STAPT до USD — $ 3.73. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hyperion Staked Aptos?
Ринкова капіталізація STAPT — $ 1.31M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STAPT?
Циркуляційна пропозиція STAPT — 211.50K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STAPT?
STAPT досяг історичної максимальної ціни у 6.5 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STAPT?
Історична мінімальна ціна STAPT становила 3.29 USD.
Який обсяг торгівлі STAPT?
Актуальний обсяг торгівлі STAPT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STAPT цього року?
STAPT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STAPT для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.