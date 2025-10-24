Інформація щодо ціни Hyperion Staked Aptos (STAPT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3.64 $ 3.64 $ 3.64 Мін. за 24 год $ 3.81 $ 3.81 $ 3.81 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Макс. за 24 год $ 3.81$ 3.81 $ 3.81 Рекордний максимум $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Найнижча ціна $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Зміна ціни (за 1 год) +0.11% Зміна ціни (1 дн.) +0.88% Зміна ціни (за 7 дн.) -0.54% Зміна ціни (за 7 дн.) -0.54%

Актуальна ціна Hyperion Staked Aptos (STAPT) становить $3.73. За останні 24 години STAPT торгувався між мінімумом у $ 3.64 і максимумом у $ 3.81, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STAPT становить $ 6.5, тоді як його історичний мінімум — $ 3.29.

Що стосується короткострокових результатів, то STAPT змінився на +0.11% за останню годину, +0.88% за 24 години та на -0.54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Ринкова капіталізація $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Циркуляційне постачання 211.50K 211.50K 211.50K Загальна пропозиція 13,056,983.66239028 13,056,983.66239028 13,056,983.66239028

Поточна ринкова капіталізація Hyperion Staked Aptos — $ 1.31M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STAPT — 211.50K, зі загальною пропозицією 13056983.66239028. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83.27M.