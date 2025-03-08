Сьогоднішня ціна Hyperfy (HYPER)

Поточна ціна Hyperfy (HYPER) сьогодні становить 0.00818535 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна HYPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hyperfy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.43K USD

- зміна ціни Hyperfy протягом дня — -6.82%

- циркуляційна пропозиція – 443.51M USD

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