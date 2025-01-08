Сьогоднішня ціна Hyperbolic Protocol (HYPE)

Поточна ціна Hyperbolic Protocol (HYPE) сьогодні становить 0.0059108 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HYPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hyperbolic Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 985.76 USD

- зміна ціни Hyperbolic Protocol протягом дня — -4.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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