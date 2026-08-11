Сьогоднішня ціна Hyperbet by Virtuals

Поточна ціна Hyperbet by Virtuals (HBET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HBET до USD становить $ 0 за HBET.

Hyperbet by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51,031, з циркуляційною пропозицією у 505.10M HBET. Протягом останніх 24 годин HBET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HBET змінився на -- за останню годину та на -1.90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.97.

Ринкова інформація щодо Hyperbet by Virtuals (HBET)

Ринкова капіталізація $ 51.03K$ 51.03K $ 51.03K Обсяг (за 24 год) $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 101.03K$ 101.03K $ 101.03K Циркуляційне постачання 505.10M 505.10M 505.10M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Hyperbet by Virtuals — $ 51.03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.97. Циркуляційна пропозиція HBET — 505.10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 101.03K.