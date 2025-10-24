Актуальна ціна Hyperbeat Ultra HYPE сьогодні становить 41,34 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HBHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HBHYPE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hyperbeat Ultra HYPE сьогодні становить 41,34 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HBHYPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HBHYPE на MEXC вже зараз.

Докладніше про HBHYPE

Інформація про ціну HBHYPE

Токеноміка HBHYPE

Прогноз ціни HBHYPE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Hyperbeat Ultra HYPE

Ціна Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HBHYPE до USD:

$41,34
$41,34$41,34
+5,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:17:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 39,07
$ 39,07$ 39,07
Мін. за 24 год
$ 41,5
$ 41,5$ 41,5
Макс. за 24 год

$ 39,07
$ 39,07$ 39,07

$ 41,5
$ 41,5$ 41,5

$ 60,1
$ 60,1$ 60,1

$ 29,65
$ 29,65$ 29,65

+0,35%

+5,81%

+9,52%

+9,52%

Актуальна ціна Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) становить $41,34. За останні 24 години HBHYPE торгувався між мінімумом у $ 39,07 і максимумом у $ 41,5, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HBHYPE становить $ 60,1, тоді як його історичний мінімум — $ 29,65.

Що стосується короткострокових результатів, то HBHYPE змінився на +0,35% за останню годину, +5,81% за 24 години та на +9,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

$ 34,06M
$ 34,06M$ 34,06M

--
----

$ 34,06M
$ 34,06M$ 34,06M

823,88K
823,88K 823,88K

823 882,562614302
823 882,562614302 823 882,562614302

Поточна ринкова капіталізація Hyperbeat Ultra HYPE — $ 34,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HBHYPE — 823,88K, зі загальною пропозицією 823882.562614302. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,06M.

Історія ціни Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperbeat Ultra HYPE до USD становила $ +2,27.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperbeat Ultra HYPE до USD становила $ -3,4944743340.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperbeat Ultra HYPE до USD становила $ -4,4756957700.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperbeat Ultra HYPE до USD становила $ -3,709784365367636.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,27+5,81%
30 днів$ -3,4944743340-8,45%
60 днів$ -4,4756957700-10,82%
90 днів$ -3,709784365367636-8,23%

Що таке Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Hyperbeat Ultra HYPE (USD)

Скільки коштуватиме Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hyperbeat Ultra HYPE.

Перегляньте прогноз ціни Hyperbeat Ultra HYPE вже зараз!

HBHYPE до місцевих валют

Токеноміка Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Розуміння токеноміки Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HBHYPE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Скільки сьогодні коштує Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)?
Актуальна ціна HBHYPE у USD становить 41,34 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HBHYPE до USD?
Поточна ціна HBHYPE до USD — $ 41,34. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hyperbeat Ultra HYPE?
Ринкова капіталізація HBHYPE — $ 34,06M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HBHYPE?
Циркуляційна пропозиція HBHYPE — 823,88K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HBHYPE?
HBHYPE досяг історичної максимальної ціни у 60,1 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HBHYPE?
Історична мінімальна ціна HBHYPE становила 29,65 USD.
Який обсяг торгівлі HBHYPE?
Актуальний обсяг торгівлі HBHYPE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HBHYPE цього року?
HBHYPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HBHYPE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:17:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.