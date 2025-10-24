Інформація щодо ціни Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 39,07 $ 39,07 $ 39,07 Мін. за 24 год $ 41,5 $ 41,5 $ 41,5 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 39,07$ 39,07 $ 39,07 Макс. за 24 год $ 41,5$ 41,5 $ 41,5 Рекордний максимум $ 60,1$ 60,1 $ 60,1 Найнижча ціна $ 29,65$ 29,65 $ 29,65 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) +5,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,52% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,52%

Актуальна ціна Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) становить $41,34. За останні 24 години HBHYPE торгувався між мінімумом у $ 39,07 і максимумом у $ 41,5, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HBHYPE становить $ 60,1, тоді як його історичний мінімум — $ 29,65.

Що стосується короткострокових результатів, то HBHYPE змінився на +0,35% за останню годину, +5,81% за 24 години та на +9,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Ринкова капіталізація $ 34,06M$ 34,06M $ 34,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,06M$ 34,06M $ 34,06M Циркуляційне постачання 823,88K 823,88K 823,88K Загальна пропозиція 823 882,562614302 823 882,562614302 823 882,562614302

Поточна ринкова капіталізація Hyperbeat Ultra HYPE — $ 34,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HBHYPE — 823,88K, зі загальною пропозицією 823882.562614302. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,06M.